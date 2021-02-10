Богомолов назвал Россию страной вертухаев и рабов и порадовался этому

Режиссер Константин Богомолов написал манифест, в котором раскритиковал ценности «Нового этического рейха» на Западе, феминизм и ЛГБТ-активистов. Его письмо опубликовала «Новая газета» в среду, 10 февраля.

В манифесте Богомолов порадовался тому, что Россия, которую называют «страной вертухаев и рабов», отделена от «нового европейского паноптикума». Он раскритиковал европейцев и американцев, которые самоорганизуются в социальных сетях для борьбы с художниками и «скромными научными сотрудниками», не поддерживающими их систему ценностей.

«Наши прогрессисты и западники настаивают: Россия была и есть страна вертухаев и рабов. Это во многом так. Но правда и то, что долгие годы жизни в условиях несвободы, въевшиеся в генетическую память лагерный страх, стукачество, а также молчание и насилие как способы выживания и способы защиты народа от власти и власти от народа, — все это требует не революций, а терпения и терапии», — объяснил он.

Режиссер подчеркнул, что испытывает отвращение к «духу насилия и атмосфере страха» в России. «Но это не означает, что я приму превращение страны вертухаев и рабов в страну, где стучат не от страха, а от сердца, травят не от дремучести, а от просвещенности», — добавил он.

Богомолов также предложил «ясно и внятно сформулировать новую правую идеологию», которая будет отстаивать «ценности сложного мира». В обратном случае, по его мнению, россияне попадут в «босховский ад, где нас встретят мультикультурные гендерно-нейтральные черти».

В ноябре 2020 года Богомолов выложил совместное фото с режиссером Федором Бондарчуком, сделанное в постели.