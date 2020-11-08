Собчак отреагировала на фото супруга в кровати с Бондарчуком

Режиссер и муж телеведущей Ксении Собчак Константин Богомолов разместил на своей странице в Instagram совместное фото с режиссером Федором Бондарчуком, сделанное в кровати.

«Дорогой мой Режиссер, Профи, Художник и Друг. В каждом из этих слов — уважение и любовь. Ты сотворил большое Кино, ты вложил в него и в каждого из нас — участвовавших в этом процессе — свое терпение, силу, страсть и дар!», — подписал снимок Богомолов. Он поблагодарил Бондарчука за месяцы творчества и опыта, фантастический результат и проведенное вместе время. «Я наслаждался процессом, я горд итогом, я восхищен тобой!», — добавил режиссер.

На публикацию отреагировала супруга Богомолова Ксения Собчак. «Я тоже обожаю Федора, но почему вы вместе в кровати?», — оставила она комментарий под снимком. Высказалась на этот счет и продюсер певицы Светланы Лободы Нателла Крапивина. «Вот наконец ты поймешь, что фото в кровати еще ничего не значит», — обратилась она к Собчак.

Ранее Нателла Крапивина в интервью Ксении Собчак ответила на вопрос о романе продюсера с Лободой. Во время разговора журналистка поинтересовалась, почему Крапивина и певица провоцировали слухи об их отношениях, выкладывая в социальных сетях фотографии, на которых они целуются.