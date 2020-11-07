Телеведущую Ксению Собчак обвинили в двуличности из-за отдыха в Дубае. Она опубликовала в своем Instagram-аккаунте фотографию из отпуска в ОАЭ.

«Ребят, ну какой на хрен Сочи?!?! Только хардкор, только Дубай и любимый отель!!!» — написала Собчак под снимком.

Журналистке сразу же припомнили критику радикальных мусульман, после которой она отправилась в «сердце ислама». «После удачного троллинга мусульман нужно ехать в Дубай», — написал юзер с ником medicina.es. «Странное желание — отдыхать среди "мусульман — дикарей, головорезов". Отчего ж не в Сочи?» — поинтересовалась пользовательница ___le_y_la___.

Собчак также напомнили о том, что она была кандидатом в президенты России. По мнению комментаторов, претенденты на такой пост должны поддерживать российские курорты. «Ты как кандидат в президенты России должна быть патриотом России! Здесь ты чутка конечно ********* [ошиблась], несмотря на то, что это реклама отеля за твое проживание в нем! Как-то дешево это вот все!» —возмутился пользователь asus765.

Ранее телеведущая показала тексты угроз, которые она начала получать после публикации поста в поддержку президента Франции Эммануэля Макрона. Журналистка призналась, что слышала в жизни много оскорблений, однако последние дни «как-то вывели из баланса».

Пост в поддержку Макрона был опубликован 27 октября. Собчак назвала президента Франции своим героем и раскритиковала его противников за «средневековость». По словам телеведущей, фанатики запугали людей и приучили их к мысли, что за шутки про ислам могут отрезать голову.