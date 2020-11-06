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Собчак показала полученные после «критики ислама» угрозы

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Кадр: Ксения Собчак / YouTube

Телеведущая Ксения Собчак показала тексты угроз, которые она начала получать после публикации поста в поддержку президента Франции Эммануэля Макрона (он подверг критике ислам из-за убийства учителя, показавшего карикатуры на пророка Мухаммеда). В выпуске YouTube-программы «Осторожно, новости» она также пригрозила авторам этих сообщений полицией.

По словам Собчак, она слышала в жизни много оскорблений, однако последние дни «как-то вывели из баланса». Затем на экране появились тексты угроз, которые отправили ведущей и членам ее команды. Собчак отметила, что эти сообщения — лишь малая часть того, что они получили.

Ведущая рассказала, что ей угрожают отрезать голову, пишут, что знают ее адрес, а также всячески ее оскорбляют. В сообщениях с угрозами, показанных на экране, сохранили авторскую орфографию и пунктуацию. «Передай этой сабаке с мордой лошади скоро ее голова тоже слетит с плеч», «Ее и голова макароны будут висеть на обоих флагах», «Я знаю где жевет ваша семья и вы», — писали недовольные критикой ислама.

Своим «любимым» сообщением Собчак назвала текст, составленный таким образом, что его непросто понять. «Я ие спакойно найду там и мне не кто не чего не скажет не один мент если скажит он спакойно вылетит с работы», — писал телеведущей один из неизвестных (орфография и пунктуация автора сохранены). Кроме того, она получила множество пожеланий «сдохнуть, пока ее не зарезали».

«Кстати, я готовлю заявление в полицию и выясняю имена», — добавила ведущая и выразила надежду на то, что авторы угроз «уймутся сами».

Собчак начала получать угрозы в конце октября после публикации поста в поддержку Макрона. По словам ведущей, ее номер атаковали «какие-то люди с кавказским акцентом». Позже один из неизвестных пригрозил отрезать Собчак голову.

Пост в поддержку Макрона был опубликован 27 октября. Собчак назвала президента Франции своим героем и раскритиковала его противников за «средневековость». По словам телеведущей, фанатики запугали людей и приучили их к мысли, что за шутки про ислам могут отрезать голову.

Вечером 16 октября в пригороде Парижа был убит преподаватель Самюэль Пати. Его подкараулил у колледжа, убил и обезглавил 18-летний чеченец Абдулах Анзоров. Преступник выложил в соцсети фото и видео с места преступления. Позже он был застрелен полицейскими. Уточнялось, что причиной убийства стала демонстрация преподавателем карикатур на пророка Мухаммеда — Пати говорил на уроке о свободе слова.

Президент Франции назвал убийство учителя терактом. По словам Макрона, преподаватель погиб за то, что «учил детей свободе слова, свободе верить или не верить».

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