Собчак обвинила Нурмагомедова в провоцировании исламистов на теракты

Телеведущая Ксения Собчак высказалась на тему терактов в Австрии и Франции, обвинив российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова в том, что тот спровоцировал исламистов на теракты. Об этом Собчак написала на своей странице в Instagram.

Журналистка заявила, что теракты в Ницце и Вене позорят «нормальных законопослушных мусульман» и тех, кто считал действенной политику «умиротворения агрессора». Собчак добавила, что людям необходимо отстаивать свои представления о цивилизации и мире, иначе их мир разрушат.

В конце поста ведущая обратилась к Нурмагомедову и другим людям, которые размещали призывы обезобразить лицо президента Франции Эмманюэля Макрона, и к тем, кто угрожал Собчак и ее семье за высказанное ранее мнение.

«Вы разве этого хотели? Вы осознаете свою ответственность перед аудиторией? Спровоцировать исламистов-экстремистов устроить кровавый террор оказалось очень легко. Разрушить, убить, изуродовать вообще легче, чем родить, создать и украсить», — заключила Собчак.

Теракты в Европе начались после того, как 16 октября в городе Конфлан-Сент-Онорин под Парижем 18-летний чеченец Абдулах Анзоров убил и обезглавил преподавателя истории Самюэля Пати, который показывал школьникам карикатуры на пророка Мухаммеда во время урока о свободе слова.

29 октября во французском Авиньоне неизвестный напал с ножом на полицейских, выкрикивая «Аллах акбар!», его застрелили. Это произошло спустя два часа после нападения возле церкви Нотр-Дам в Ницце, в результате которого погибли три человека. Нападавший обезглавил одну женщину.

Вечером 2 ноября несколько вооруженных человек открыли стрельбу в шести разных частях Вены. Первые выстрелы раздались в 20:00 по местному времени (22:00 мск) у синагоги в центре столицы. Силовикам удалось застрелить одного из нападавших, позднее четверых задержали. МВД Австрии склонно считать произошедшее терактом. Согласно последним данным, число жертв атаки достигло четырех человек.