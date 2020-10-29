Собчак ответила Соловьеву на обвинение в глупости

Телеведущая и блогерша Ксения Собчак отреагировала на слова ведущего Владимира Соловьева, который обвинил ее в глупости. Она ответила ему в Telegram-канале на комментарии, прозвучавшие в эфире шоу «Соловьев LIVE» на YouTube.

Соловьев подверг критике пост Собчак в поддержку президента Франции Эманнуэля Макрона, заявившего о кризисе ислама. «То, что человек неумен — это известно давно. Во-первых, самое ценное у человека — это жизнь. В отсутствии жизни нет никакой свободы. Это базовые, элементарные вещи», — сказал Соловьев.

Он также посчитал, что Собчак не права, когда говорит, что религия и государство отбирают свободу у людей. В эфире Соловьев упомянул, что слова противоречат действиям Собчак: она венчалась с театральным режиссером Константином Богомоловым и вызывала сотрудников полиции, государственного ведомства, когда у нее произошел конфликт в женском монастыре «Спорительница хлебов».

Собчак в ответ заметила, что не согласна с ведущим. «Очень смешная Соловьевская манипуляция. Опять надергивание цитат вне контекста», — отметила ведущая. Она подчеркнула, что свобода важнее жизни в рабстве и добавила, что «рабство и прислужничество явно не беспокоят» Соловьева.

Ведущая добавила, что за любыми оскорблениями не должно следовать физическое насилие и именно этому посвящен ее пост в Instagram. «Вы ведь прекрасно это понимаете, но несете очередной бред», — заметила Собчак. Она удивилась, что человеку, «работающему языком сутки напролет» надо объяснять, что нельзя сажать в тюрьму за слова и тем более отрезать голову.

27 октября Собчак высказалась в поддержку Макрона. Она назвала французского лидера своим героем. Ведущая также написала, что людей «запугали фанатики», приучив к мысли, что за шутки про ислам «могут отрезать голову». Позже она сообщила, что начала получать угрозы: ее номер атаковали «какие-то люди с кавказским акцентом».

Поводом для комментариев Макрона стало убийство учителя 16 октября в городе Конфлан-Сент-Онорин в пригороде Парижа. 18-летний чеченец Абдулах Анзоров подкараулил преподавателя Самюэля Пати у колледжа, убил его и обезглавил. Французский лидер пообещал защитить светские ценности страны от радикального ислама и высказался о необходимости построить «просвещенный ислам» на территории страны.