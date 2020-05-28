Богомолов рассказал о наказании для венчавшего их с Собчак батюшки

Российский режиссер Константин Богомолов в эфире передачи «Вечерний Ургант» рассказал о наказании для батюшки, венчавшего его с журналисткой Ксенией Собчак. Запись интервью опубликована на YouTube-канале шоу.

Кинематографист вспомнил, что после церемонии встретил священнослужителя в центре Москвы. «Он как-то так грустно посмотрел на меня и сказал: "Как ваши дела?" Я говорю: "Прекрасно, замечательно. А как ваши?" А он говорит: "Получили мы за вас"», — отметил Богомолов. В ответ Ургант пошутил, что это доказывает существование Бога.

Собчак и Богомолов поженились 13 сентября. Пара зарегистрировала свой брак в Грибоедовском загсе Москвы. Молодожены добирались до места регистрации на катафалке с надписью «Пока смерть не разлучит нас».

Для обоих молодоженов этот брак стал вторым. Богомолов ранее был женат на актрисе Дарье Мороз, а Собчак была замужем за актером Максимом Виторганом. И у Собчак, и у Богомолова есть дети от предыдущих браков.

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