Барабанщик System of a Down поддержал уволенную актрису «Мандалорца»

Американский музыкант армянского происхождения, барабанщик рок-группы System of a Down Джон Долмаян выступил с поддержкой актрисы сериала «Мандалорец» Джину Карано. Он посвятил ей пост в своем Instagram-аккаунте.

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«Огромной смелости стоит поставить свою карьеру под угрозу из-за своих убеждений. История будет чтить таких людей, как Джина Карано», — написал Долмаян.

Барабанщик подчеркнул, что «трусы», из-за убеждений которых актриса была уволена, рано или поздно будут обличены обществом.

Ранее в феврале фанаты потребовали вернуть Карано в сериал «Мандалорец», создав соответствующую петицию. В ней указано, что несмотря на то, что высказывания артистки получились слишком резкими, недопустимо лишать людей работы из-за их политических взглядов.

В этом же месяце стало известно, что студия Lucasfilm отказалась от сотрудничества с Карано после того, как она сравнила политический климат в США с гонениями на евреев в Германии после прихода нацистов к власти в 1930-х. Артистку также уволило агентство UTA. Карано прокомментировала произошедшее, призвав поклонников не бояться влияния «тоталитарной мафии».