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Министр культуры Белоруссии ответил на недопуск страны на «Евровидение»

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Фото: PIROSCHKA VAN DE WOUW / Reuters

Министр культуры Белоруссии Анатолий Маркевич ответил на недопуск страны на международный музыкальный конкурс «Евровидение-2021». Об этом сообщает РИА Новости.

Марцевич заявил, что «не стал бы переживать на этот счет». «Преодолеем мы данные трудности, нелепости, которые возникли, потому что, на мой взгляд, особенно в последние годы конкурс "Евровидение" стал несколько подменять общечеловеческие понятия», — сказал он в эфире телеканала ОНТ.

Глава минкультуры республики считает, что настоящее исполнительское мастерство демонстрируется на конкурсе «Славянский базар в Витебске», который ежегодно организовывает белорусское руководство. Что касается «Евровидения», «наверное, дело… не в песне, а дело в другом. Время, считаю, все расставит по своим местам», — заключил Маркевич.

26 марта Белоруссия выбрала новую песню для конкурса. Глава Белтелерадиокомпании рассказал, что вскоре композицию направят организаторам фестиваля. Других подробностей о новом треке не сообщалось. Позднее сообщалось, что организаторы конкурса отстранили Белоруссию от участия в соревновании, поскольку представленная страной песня не соответствует правилам конкурса. Они пришли к выводу, что новая песня также нарушает правила конкурса и может нанести вред его репутации.

11 марта стало известно, что организаторы «Евровидения» отказались принимать песню «Я научу тебя» от участников из Белоруссии — группы «Галасы ЗМеста». По их мнению, она «ставит под сомнение неполитический характер конкурса». Ролик с выступлением коллектива и треком «Я научу тебя» был удален с официального YouTube-канала фестиваля.

«Евровидение» пройдет с 18 по 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. Организаторы допустили, что из-за COVID-19 музыкальные номера для шоу будут записаны заранее. Россию на конкурсе представит певица Manizha с песней Russian Woman («Русская женщина»).

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