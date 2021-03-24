Милонов поставил депутатскую зарплату на проигрыш Manizha на «Евровидении»

Депутат Госдумы, член комитета по международным делам Виталий Милонов поспорил на депутатскую зарплату на проигрыш певицы Manizha на конкурсе «Евровидение». Об этом сообщает «Московский комсомолец».

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Политик ставит на то, что участница от России не войдет в тройку финалистов. Депутат добавил, что она займет последние строчки.

Милонов пояснил, что если он проиграет спор ведущей радио «Комсомольская правда» Диане Кади, то отдаст порядка 400 тысяч рублей многодетной нуждающейся семье. Кади же пообещала пойти работать в ковид-центр волонтером, если Manizha проиграет.

«Поскольку Manizha не умеет петь и делает это отвратительно, ужасно, то я оцениваю уже иные параметры у нее. Потому что как музыкант, как певица она никто», — заявил депутат.

Ранее Манижа Сангин пожаловалась на травлю после победы в отборе на конкурс «Евровидение». Она рассказала, что негативные отзывы являются привычной частью жизни известных артистов, однако отметила, что многие комментарии в ее адрес были чересчур жестокими.