Следственный комитет попросили проверить песню певицы Manizha

Следственный комитет России (СКР) получил обращение с просьбой проверить песню певицы Manizha (настоящее имя — Манижа Сангин). Об этом сообщает РИА Новости.

К главе ведомства Александру Бастрыкину обратилась редакция газеты «Ветеранские вести». Там посчитали сценический номер артистки на песню Russian Woman оскорбляющим достоинство русских женщин и нарушающим национальное согласие в России. СКР рассмотрит обращение «в установленном порядке».

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В среду, 17 марта, издание опубликовало на своем сайте «комплексное заключение экспертов» по выступлению певицы. В исследовании указали, что «сценический номер направлен на возбуждение межнациональной розни, ненависти и вражды, с одной стороны, между русскими и представителями среднеазиатских народов, а с другой стороны — между русскими и евреями».

Ранее Манижа Сангин пожаловалась на травлю после победы в отборе на конкурс «Евровидение». Она рассказала, что негативные отзывы являются привычной частью жизни известных артистов, однако отметила, что многие комментарии в ее адрес были чересчур жестокими.