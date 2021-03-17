Manizha выпустила «расследование» в ответ на ксенофобные комментарии

Певица Manizha (настоящее имя — Манижа Сангин) выпустила «расследование» в ответ на ксенофобные комментарии. Артистка опубликовала сатирический ролик на своем YouTube-канале.

В видео сама Манижа исполнила роль ведущей телепередачи «Ваша представительница», «в которой ваша представительница расскажет вам, кто такая ваша представительница в вашем представлении». Гостем программы стал «эксперт в области макроскопической анатомии и ипотечного рефинансирования Вениамин Александрович». По сюжету, он и выяснял, кем является артистка на самом деле.

«Эксперт» провел собственное исследование. Мужчина заявил, что выкрал скелет певицы из ее квартиры и позже сделал его анализ. «Лабораторные исследования костей показали, что Манижа не просто нерусская. Она вообще не человек. Манижа — это соль», — заключил «ученый». В финале видео также пообещали рассказать в следующем эпизоде передачи о том, «сколько Манижа заплатила группе Little Big, чтобы те отказались от поездки на "Евровидение"».

Ранее певица Manizha рассказала о травле после победы в отборе на песенный конкурс «Евровидение». Она отметила, что негативные отзывы являются обыденной частью жизни известных артистов, однако призвала комментаторов «оставаться людьми».