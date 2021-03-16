Певица Гречка посчитала отвратительной песню Manizha для «Евровидения»

Певица Анастасия Иванова, известная под псевдонимом Гречка, посчитала отвратительной песню исполнительницы Manizha для музыкального конкурса «Евровидение». Об этом сообщает НСН.

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«Я уважаю Manizha, у нее есть талант, она замечательная исполнительница, но ее песня на "Евровидении" для меня отвратительная, потому что она угорает, используя разные словечки. Это же не Comedy Woman», — высказалась Иванова.

При этом она отметила, что Manizha — более удачный кандидат для участия в фестивале, чем группа Little Big. Достойным участия она посчитала и рэпера Моргенштерна. Исполнительница добавила, что сама не хочет ехать на «Евровидение».

О победе Manizha по результатам зрительского голосования на Первом канале стало известно вечером 8 марта. Ролик с ее песней Russian Woman, опубликованный на канале «Евровидения», собрал миллион просмотров за сутки. В настоящее время под роликом более 140 тысяч лайков и 82 тысячи дизлайков.