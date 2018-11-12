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Певица Гречка рассказала о тупости россиян

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Гречка

Певица Анастасия Иванова, известная под псевдонимом Гречка, рассказала в интервью «Афише.Daily» о том, как на нее повлияли негативные комментарии исполнительницы Земфиры.

«Я в то время как раз находилась в состоянии, скажем так, кризиса и эмоциональных перепадов, и это, конечно, расстроило меня», — отметила артистка.

По ее словам, такого пиара ей не хотелось. «В общем, 40 лет уже телке, а она не осознает свою влиятельность. Если она говорит, что лицо некрасиво, — тысячи людей пытаются это в тебе выискать, причем иногда даже когда видят живьем», — добавила Иванова.

Гречка уточнила, что слова Земфиры о ее творчестве не сильно ее задели, так как та никогда не была ее кумиром. Иванова рассказала, что предпочитает западных артистов, которые призывают любить себя.

«То, сколько людей ее слушает, показывает, что многие взрослые люди в России — тупые. В том плане, что не воспринимают новое и не понимают, что времена быстро меняются. И говорят, что было лучше в те времена, когда запретов было намного больше», — заявила Гречка. Она подчеркнула, что Земфира показала «какой-то диагноз своего поколения», а также вспомнила шутку, что «по концертам Земфиры можно понять, как в стране ширится охват ЛГБТ».

19 июля Земфира опубликовала в соцсетях пост, в котором раскритиковала исполнительниц Гречку и Монеточку. «Гречка — очень плохо. Ужасные голос и внешность. Воспринимать сложно — петь не умеет, тексты не убеждают, ну и очень некрасивая», — написала артистка. Земфира добавила, что голос у Монеточки «омерзительный».

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