Земфира нашла новую «некрасивую и закомплексованную» жертву

Певица Земфира раскритиковала портал «Звуки.ру» и их главного редактора Соню Соколову. Об этом она написала в Facebook во вторник, 14 августа.

«У меня со "Звуками" сто лет не очень, а точнее, с их командиршей Соколовой. Некрасивой взрослой закомплексованной женщиной», — написала она.

Земфира добавила, что собирается записать новый альбом, но не знает, как долго это будет длиться. «Играть концерты не хочу, но музыку люблю», — отметила артистка.

В июле певица раскритиковала исполнительниц Гречку и Монеточку. «Гречка — очень плохо. Ужасные голос и внешность. Воспринимать сложно — петь не умеет, тексты не убеждают, ну и очень некрасивая», — заметила она.

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