Земфира назвала голос Монеточки омерзительным и пожелала ей удачи

Певица Земфира раскритиковала исполнительниц Гречку и Монеточку. Свое мнение она высказала во «ВКонтакте» в четверг, 19 июля.

«Гречка — очень плохо. Ужасные голос и внешность. Воспринимать сложно — петь не умеет, тексты не убеждают, ну и очень некрасивая», — заметила она.

Монеточка, по мнению Земфиры, все же обладает некоторыми преимуществами. «Монеточка — отличные тексты! Нормально выглядит, в отличие от Гречки. Но голос — омерзительный. Вокальный тембр — тот же инструмент. Если он приятен, можно петь всякую чушь — пример: Жанна Агузарова», — написала артистка.

Публикацию она сопроводила треком Something Real / Did You feel It Too? израильского певца Орена Лави. Она также отметила, что желает «удачи обеим».

Некоторые пользователи в комментариях раскритиковали позицию Земфиры, назвав ее пост лукизмом. В следующей публикации певица ответила, что «"лукизм" — жуткое слово». «Если мне не нравится внешне человек, то я говорю, что не нравится», — добавила она.

«Вам не нравлюсь я?? Насрать», — подчеркнула исполнительница.

Ранее в июле Земфира вынесла российский флаг на сцену во время концерта в Минске — таким жестом она поздравила сборную России с победой над испанцами в 1/8 чемпионата мира. Поступок исполнительницы возмутил украинских и белорусских слушателей.

