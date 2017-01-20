Монеточка сняла клип с танцующими в парке пенсионерами

Видео: FairlaneTV / YouTube

Певица Монеточка опубликовала клип на песню «Ушла к реалистам». Премьера ролика состоялась на «Афиша.Daily». На записи Монеточка играет на пианино в парке, где танцуют пенсионеры.

«Песню написала после урока истории мировой культуры, где мы общались на тему авангардного искусства в России. Марина Эдуардовна очень смешно рассказывала, как на спектакле Коляды пышные дамы в боа выпархивают из зала, услышав матерное слово со сцены, будто они какие-то феи. И я подумала, что непонимание простыми людьми сложного, настоящего искусства — очаровательная тема для песни», — рассказывает исполнительница.

Монеточка — музыкальный проект девушки Лизы из Екатеринбурга. Тексты ее песен рассказывают о явлениях интернет-культуры, а аккомпанементом, как правило, выступает синтезатор. На официальную страницу Монеточки в соцсети «ВКонтакте» подписаны более 35 тысяч человек. Треки с ее дебютного альбома «Психоделический клауд-рэп», который она выпустила в возрасте 17 лет, стали вирусными. Среди наиболее известных композиций — «Г. Рубчинский», «Праздник контрнасилия» и «Самый клевый анархо-коммунист».