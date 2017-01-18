CocoRosie и певица-трансгендер Энони призвали сжечь Белый дом в новом треке

Видео: CocoRosie / YouTube

Сестры Бьянка «Коко» и Сьерра «Рози» Кэседи из американской группы CocoRosie записали композицию вместе с певицей-трансгендером Энони. Трек Smoke 'em Out содержит призыв к восстанию против избранного президента США Дональда Трампа и новой администрации.

«В преддверии этой неестественной катастрофы мы чувствуем необходимость восстать, кричать и сжечь Белый дом. Будущее за женщинами», — заявили девушки в подписи к записи.

В декабре Энони (Anohni) выпустила клип на трек Obama. Под видео исполнительница опубликовала послание президенту США Бараку Обаме, потребовав освободить информатора WikiLeaks Челси Мэннинг. 18 января сообщалось, что Обама за три дня до своего ухода с поста смягчил Мэннинг, осужденной на 35 лет тюрьмы за передачу секретных сведений. За счет этого она выйдет на свободу 17 мая текущего года.