Шнуров назвал «наезды» Земфиры на Монеточку брюзжанием

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров вступился за певицу Монеточку, которую раскритиковала исполнительница Земфира. Его слова приводит портал spletnik.ru.

«Я, конечно, за молодость. Монеточку я слушал, у нее гармония ******** [украдена] у Daft Punk, а для этого нужна определенная смелость. Ей 20 лет, она прикольная. А по поводу наезда Земфиры на всю эту молодежь — тут, наверное, какое-то брюзжание, что не идет никому. Я за молодежь, ******* [творите]!» — заявил Шнуров.

19 июля Земфира опубликовала в соцсетях пост, где раскритиковала исполнительниц Гречку (18-летняя Анастасия Иванова) и Монеточку (20-летняя Елизавета Гырдымова). «Гречка — очень плохо. Ужасные голос и внешность. Воспринимать сложно — петь не умеет, тексты не убеждают, ну и очень некрасивая», — написала артистка. Земфира добавила, что голос у Монеточки омерзительный.

Пост вызвал скандал в соцсетях, после чего Земфира объяснила, что решила высказаться о молодых исполнительницах, потому что вокруг них возникло «много шума». Она подчеркнула, что не хочет записывать с Монеточкой совместные композиции, добавив, что в ее оценке нет ничего личного.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!