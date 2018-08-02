Отказавшаяся петь на «Нашествии» Монеточка записала трек про военных с Noize MC

Рэпер Noize MC (настоящее имя Иван Алексеев) и певица Монеточка (Елизавета Гырдымова) опубликовали во «ВКонтакте» композицию «Люди с автоматами» о военных. Это произошло на фоне отказа исполнительницы выступать на фестивале «Нашествие», объявившем о сотрудничестве с Минобороны России.

«Люди с автоматами нас спасут

От людей с автоматами, если что.

Плохих людей с автоматами всех убьют.

Из них хорошие сделают решето.

А если плохие вдруг победят,

Значит, плохими были не те,

Это нам хорошие доходчиво объяснят

Перед тем, как забрать суверенитет», — поет в композиции Noize MC.

Монеточка, в свою очередь, поет о том, что не понимает, о каких людях с автоматами речь: «Там на танцполе скачут телочки поддатые, там в туалете делят грамм кредитными картами». Во второй части трека Noize заявляет, что на танцполе тоже люди с автоматами, а тусовщики «лежат носом в пол». Трек записан совместно с диджей-трио Swanky Tunes.

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Помимо Монеточки, бойкотировать «Нашествие» из-за участия в нем военных решили группы «Порнофильмы», «Элизиум», «Йорш», Distemper, «Птица» и «Пошлая Молли». Об отказе выступать они сообщили, узнав, что на территории мероприятия разместят призывной пункт и военную технику. Noize MC, заявленный как участник фестиваля, не бойкотировал «Нашествие».

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