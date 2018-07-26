В ансамбле Александрова опровергли выступление на «Нашествии»

Ансамбль песни и пляски российской армии имени Александрова не собирается заменять музыкантов, бойкотирующих фестиваль «Нашествие». Об этом художественный руководитель ансамбля Геннадий Саченюк сообщил ТАСС в четверг, 26 июля.

«В планах ансамбля на сегодняшний день не запланировано выступление на данном фестивале», — подчеркнул худрук.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника в Министерстве обороны России сообщила, что ансамбль заменит музыкальные коллективы, бойкотирующие «Нашествие» из-за участия в нем военных. От выступлений отказались группы «Порнофильмы», «Элизиум», «Йорш», Distemper, «Птица», «Пошлая Молли» и певица Монеточка.

Бойкот фестиваля начался после того, как организаторы сообщили о решении разместить на территории мероприятия призывной пункт и военную технику. Отказ от выступлений музыкантов вызвал в соцсетях скандал.

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