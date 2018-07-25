Бойкот «Нашествия» из-за военных вызвал скандал в сети

Число музыкальных коллективов и исполнителей, отказавшихся выступить на фестивале «Нашествие», достигло семи. Ряд интернет-пользователей обратил внимание на то, что многие коллективы, бойкотирующие мероприятие, популярное среди рокеров, не исполняют рок.

Всего об отказе выступать заявили рок-группы «Элизиум», «Йорш» и «Порнофильмы», ска-панк-коллектив Distemper, фолк-рок-группа «Птица», «Пошлая Молли» и певица Монеточка. Причиной бойкота стало участие в фестивале Министерства обороны России — на территории «Нашествия» установят призывной пункт и разместят военную технику.

Многие пользователи Twitter поддержали бойкот музыкантов. Некоторые отметили, что «Нашествие» уже несколько лет не считается именно «рок-фестивалем».

«По истории с нашествием и отказавшимися играть там группами, скажу вот, что: панкуха — это выйти на сцену милитаризованного фестиваля и с неё заявить про "[хер] войне". А все эти "порнофильмы" и "пошлые молли" — это [хер] из под коня и "панкуха" ровно до границ комфорта», — заявил @poooovar.

Рок-фестиваль «Нашествие» проводится в Тверской области с 1999 года. С 3 по 5 августа в поселке Большое Завидово выступят «Ария», «Пикник», «Ленинград», «Кирпичи», Tequilajazzz и другие.

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