«Нашествие» отметит юбилей

Фестиваль «Нашествие-2018» пройдет с 3 по 5 августа в Большом Завидове Тверской области. В этом году он отметит свое 20-летие. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

На фестивале будет три сцены — «Главная», «НАШЕ 2.0» и «Высоцкий». За три дня на них выступит 150 коллективов, в том числе «Алиса», «Ария», «Группировка Ленинград», «Сплин» и Noize MC. Кроме того, концертом на «Нашествии» завершит творческую деятельность группа «Кукрыниксы».

На сцене «Высоцкий» будет проведен этап всероссийского конкурса для молодых авторов-исполнителей «Высоцкий.Фест», который проводится на «Нашествии» совместно с благотворительным фондом Владимира Высоцкого. Помимо этого, на территории фестиваля будет работать мобильный информационный центр министерства туризма Тверской области и ремесленный городок.

«Нашествие» — один из крупнейших в России фестивалей мультиформатной рок-музыки. В первый раз прошел в московском Дворце культуры имени Горбунова в 1999 году. С 2000 года проводится в формате опен-эйра. С 2009 года фестиваль регулярно проходит в поселке Завидово Тверской области.

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