В Тверской области начали продавать грязь с «Нашествия»

Пользователь ресурса Avito по имени Александр разместил объявление о продаже грязи с музыкального фестиваля «Нашествие». Пост появился на сайте в среду, 12 июля.

«В долгие, серые, трудовые будни это то, что будет возвращать вас в мир позитивных впечатлений и эмоций», — говорится в объявлении.

Стоимость одной банки грязи составляет тысячу рублей.

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Фестиваль проходил с 7 по 9 июля в Тверской области. Проливные дожди размыли землю и привели к образованию грязи, из-за чего машины посетителей мероприятия застревали, и их приходилось вытаскивать при помощи спецтехники. Недовольные зрители опубликовали в сети петицию, в который потребовали признать плохую организацию шоу и вернуть им деньги за парковку и услуги тракторов. Организаторы мероприятия, в свою очередь, отметили, что извиняться за погодные условия «довольно странно».

«Нашествие» проводится ежегодно с 1999 года. В 2003-м фестиваль по соображениям безопасности был виртуальным — выступления артистов транслировались из студии, в 2007-м мероприятие отменили по организационным причинам.