РЕН ТВ очистит «Нашествие» от грязи

Телеканал РЕН ТВ в воскресенье, 16 июля покажет телеверсию музыкального фестиваля «Нашествие». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в «Ленту.ру» в среду, 12 июля.

Зрителям продемонстрируют 3,5-часовое выступление главных звезд фестиваля, в том числе групп «Сплин», «Кипелов», «КняZz», «Чиж & Co», «Пикник», 25/17, «Пилот» и «Калинов мост».

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При этом гости покидали фестиваль с лозунгом «Я пережил "Нашествие"!». Причиной стала непогода — проливные дожди размыли землю и привели к образованию грязи, из которой автомобили приехавших на «Нашествие» вытаскивали с помощью спецтехники. Тем не менее, музыканты успешно добрались до площадки и сыграли все намеченные композиции.

Фестиваль проходил в Большом Завидово с 7 по 9 июля, и в третий раз за свою историю собрал более 200 тысяч гостей. На двух сценах выступили 106 групп и исполнителей.