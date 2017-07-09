Президентом «Нашествия» избран Шнуров

Президентом фестиваля «Нашествие», проходящего в Завидово Тверской области, гостями мероприятия был избран лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров. Об этом говорится на сайте фестиваля.

Музыкант победил с результатом 20,9 процентов голосов. Итоги выборов огласила с главной сцены фестиваля председатель Центризбиркома России Элла Памфилова.

«Самыми упорными, несмотря на дождь, оказались поклонники Шнура. Они не поленились, они встали в очередь, они пришли, преодолели все трудности и проголосовали. Это в первую очередь победа их», — заявила председатель.

Вторую строчку занял Юрий Шевчук, который набрал 16,34 процента. Замкнул тройку победителей Валерий Кипелов — 15,16 процентов.

Всего на выборы слушателями «НАШЕго Радио» были заявлены 15 музыкантов, среди которых Константин Кинчев, Александр Васильев, Александр Пушной, Земфира и даже Филипп Киркоров. Гости фестиваля могли проголосовать в течение всех трех дней фестиваля.

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Ранее 9 июля МЧС сообщило об эвакуации с помощью специальной техники автомобилей зрителей фестиваля, оказавшихся в зоне размытой из-за проливных дождей парковки. В мероприятиях использовалась техника повышенной проходимости — снегоболотоход «Бобр».

8 июля стало известно, что «Нашествие», традиционно проводящееся в начале июля в поселке Большое Завидово Тверской области, в 2018 году будет перенесено на август. Это связано с проведением чемпионата мира по футболу, который состоится в России в следующем году с 14 июня по 15 июля.

Крупнейший в России рок-фестиваль «Нашествие» стартовал в пятницу, 7 июля. Мероприятие проводится ежегодно с 1999 года под открытым небом, а зрители живут в палаточных городках.