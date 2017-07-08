«Нашествие» в 2018 году перенесут на август

Рок-фестиваль «Нашествие», который традиционно проводится в начале июля в поселке Большое Завидово Тверской области, в 2018 году будет перенесен на август. Об этом ТАСС сообщила гендиректор компании-организатора фестиваля «Мультимедиа Холдинг» Евгения Киселева.

Это связано с проведением чемпионатом мира по футболу, который состоится в России в следующем году с 14 июня по 15 июля.

«Безопасность фестиваля обеспечивают сотрудники спецслужб и государственных структур, все они будут заняты на чемпионате мира по футболу в июле, поэтому в следующем году мы планируем провести фестиваль в начале августа», — сказала Киселева.

Она добавила, что специальных футбольных мероприятий в связи с проведением чемпионата мира для посетителей фестиваля пока не планируется. «"Нашествие" будет после чемпионата мира, не думаю, что люди, которые посмотрят большой футбол, захотят продолжить здесь», — пояснила гендиректор.

Крупнейший в России рок-фестиваль «Нашествие» стартовал в пятницу, 7 июля. Мероприятие проводится ежегодно с 1999 года под открытым небом, а зрители живут в палаточных городках.

