«Порнофильмы» и «Пошлую Молли» на «Нашествии» заменит ансамбль Александрова

Музыкантов, отказавшихся от участия в фестивале «Нашествие», заменит ансамбль песни и пляски российской армии имени Александрова. Об этом газете «Коммерсантъ» рассказали два источника в Министерстве обороны.

По утверждению собеседников издания, таким образом ведомство реагирует на демарш артистов.

Коллектив «Порнофильмы» отказался от участия в фестивале после того, как организаторы «Нашествия» сообщили о решении разместить на территории мероприятия призывной пункт и военную технику. Артисты своим шагом заявили, что выступают против «пропаганды милитаризма».

Помимо «Порнофильмов», фестиваль бойкотировали группы «Элизиум», «Йорш», ска-панк-коллектив Distemper, фолк-рок-группа «Птица», «Пошлая Молли» и певица Монеточка.

Рок-фестиваль «Нашествие» проводится в Тверской области с 1999 года. С 3 по 5 августа в поселке Большое Завидово выступят «Ария», «Пикник», «Ленинград», «Кирпичи», Tequilajazzz и другие.

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