Земфира высказалась об акции Pussy Riot на ЧМ, геях и неприязни к Монеточке

Певица Земфира опубликовала на странице во «ВКонтакте» ответы на вопросы поклонников. Артистка прокомментировала, в частности, возможность совместного выступления с рэпером Face и объяснила свои слова о плохом голосе Монеточки.

«Почему судили Гречку и Монеточку по внешности? Неужели это главное в музыканте?» — спросили Земфиру.

«Совсем нет. Вы увидели только оценку внешности? Я оценила музыку, тексты, голос и образ — это естественная реакция на новое. Вы оцениваете так же», — ответила она.

Певица объяснила, что решила высказаться о молодых исполнительницах, потому что вокруг них возникло «много шума». Она подчеркнула, что не хочет записывать с Монеточкой совместные композиции, добавив, что в ее оценке нет ничего личного. «Я ничего не говорила о ее человеческих качествах. Мне просто не понравился вокал, мне вообще мало какие женские голоса нравятся», — объяснила Земфира.

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На вопрос, как она относится к акции Pussyy Riot на чемпионате мира по футболу, певица заявила: «Не очень». Артистку также несколько раз спросили об отношении к ЛГБТ-сообществу. Сначала она ответила: «Странный вопрос. Все мы люди». Следующий вопрос про геев Земфира проигнорировала, а на третий написала: «Да что же такое с ЛГБТ??»

Певицу поставил в затруднение вопрос: «Когда фит с фейсом?» (совместное выступление с рэпером Иваном Дреминым, известным как Face — прим. «Ленты.ру»). «Это сленг?» — спросила она. На следующий вопрос о совместной песне с хип-хоп-исполнителем она ответила категоричным «исключено». Земфира подчеркнула, что не любит рэп, когда ее попросили выбрать между музыкантами Оксимироном и Гнойным.

19 июля Земфира опубликовала в соцсетях пост, где раскритиковала исполнительниц Гречку и Монеточку. «Гречка — очень плохо. Ужасные голос и внешность. Воспринимать сложно — петь не умеет, тексты не убеждают, ну и очень некрасивая», — написала артистка. Земфира добавила, что голос у Монеточки омерзительный.

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