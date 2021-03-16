Певица Manizha пожаловалась на травлю после победы в отборе на «Евровидение»

Певица Manizha (настоящее имя — Манижа Сангин) пожаловалась на травлю после победы в отборе на песенный конкурс «Евровидение». Об этом она рассказала в эфире программы «Док-ток» на Первом канале, выпуск доступен на YouTube.

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«До прошлой недели мне казалось, что в моей жизни был хейт. Но совсем не в том количестве, которое я узнала на прошлой неделе и которое до сих пор огребаю. Когда я прочитала первую волну хейтерских комментариев, я искренне не понимала, что я сделала людям плохого», — поделилась артистка. По словам Манижи, ее обвиняли в оскорблении чувств. Однако она отметила, что она всего лишь спела, о чем думает.

Певица также призналась, что ее задевают негативные комментарии. Она отметила, что травля является привычной частью жизни известных артистов, однако призвала комментаторов «оставаться людьми».

Ранее композитор и певец Юрий Лоза раскритиковал исполнительницу Manizha, которая представит Россию на «Евровидении» в 2021 году. Певец заявил, что участники представляют не страну, а самих себя. Также он осудил исполнителей за то, что они не сыграли «ни одной нотки российской».