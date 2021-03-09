Культура
 
Последние новости
Певица Manizha назвала цель участия в «Евровидении»
Покупатели обругали чересчур откровенное платье популярного бренда
Букмекеры предсказали имя дочери принца Гарри и Меган Маркл
Аргентина выдала России похитителя драгоценностей на 160 миллионов рублей
Названы российские регионы с самой доступной ипотекой
США обвинили Россию в распространении дезинформации о вакцинах от COVID-19
Борис Джонсон восхитился Елизаветой II после интервью Меган Маркл и принца Гарри
Россиян призвали не ждать открытия границ Евросоюза
Украинская делегация попыталась «удалить» крымчан с совещания
Новости партнеров
Прослушать новость

Лоза раскритиковал певицу Manizha и назвал ее никому не нужной

Перейти в «Мою Ленту»
Юрий Лоза
Юрий Лоза
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Композитор и певец Юрий Лоза раскритиковал исполнительницу Manizha, которая представит Россию на «Евровидении» в 2021 году. Своим мнением он поделился в беседе с РЕН ТВ.

Музыкант заявил, что ни одна песня участников от России на конкурсе не стала по-настоящему народным хитом. «Какие песни Манижи или Little Вig кто в России поет?» — поинтересовался он. В то же время композитор обратил внимание на то, что его хит «Плот», подвыпив, поют многие россияне.

По словам Лозы, в очередной раз представлять страну на состязании будет «то, что никому здесь, в России, не надо». Певец добавил, что участники от России представляют не страну, а самих себя. Также он осудил исполнителей за то, что они не сыграли «ни одной нотки российской». «Все американское, шведское, английское, нашего ничего нет!» — заключил он.

В феврале Лоза призвал российских артистов не исполнять англоязычные песни на «Евровидении». По его мнению, музыкальный конкурс может стать площадкой для популяризации русской культуры. Он отметил, что исполнение песен на национальном языке даст возможность заслужить уважение других стран.

О победе Manizha с песней Russian Woman («Русская женщина») стало известно вечером 8 марта. Кроме нее в числе претендентов на участие в «Евровидении-2021» от России были Антон Беляев и группа Therr Maitz и группа 2Маши. Группа Little Big отказалась от участия в отборе на конкурс.

«Евровидение» пройдет с 18 по 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме с участием исполнителей из 41 страны. Организаторы допустили, что из-за COVID-19 музыкальные номера для шоу будут записаны заранее.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Лоза о выборе Манижи на Евровидение: Опять едет то, что никому не надо
Российские продюсеры оценили победу певицы Manizha в отборе на «Евровидение»
Автор песен для «Евровидения» оценил номер участницы от России
Лоза призвал Россию отказаться от англоязычных песен на «Евровидении»
Другие материалы рубрики
Культура00:0415 февраля

Сезон похоти

Черная королева, феминизм и сто постельных сцен: что не так с главным сериалом-рекордсменом Netflix
14:33 3 марта

Брюса Уиллиса раскритиковали за поцелуй в губы с восьмилетней дочерью

13:39 3 марта

Михаил Галустян отсудил у Сарика Андреасяна права на фильм за долги

12:43 3 марта

Бывшая солистка «ВИА Гры» показала небритые подмышки в честь 8 Марта

Культура00:0213 февраля

«Когда ты купишь дом, как у Монеточки?»

Русская тоска, гедонизм и юные фанатки: кто сделал модным мрачный славянский синти-поп
11:34 3 марта

Умер актер из сериала «Сваты»

11:05 3 марта

Сыгравший комика-педофила актер обвинен по делу о детской порнографии

10:08 3 марта

Православные Кипра призвали не допустить «сатанинскую» песню на «Евровидение»

Культура00:0611 февраля

Пир на весь мир

ВИЧ-террористы, эротика еды и ночь в африканской тюрьме: лучшие фильмы Роттердамского фестиваля
20:54 2 марта

Умер основатель группы The Wailers

18:35 2 марта

Звезду сериалов «Ольга» и «Содержанки» задержали на украинской границе

16:37 2 марта

В «Гарри Поттере» обнаружили масштабный подлог

Россия
Блокировку новостей российских СМИ в Facebook назвали угрозой нацбезопасности
«Мне казалось, что на всем свете я одна такая»
Россиянка лишилась лица из-за пожара. Она провела жизнь в нищете и ненависти, но не сдалась
Раскрыты детали произошедшей под Самарой аварии с семью погибшими
Феи подземки
Сотрудницы метрополитена о работе и о себе
Появилось видео аварии с семью погибшими под Самарой
В Подмосковье загорелся БДСМ-притон
«Это делает их мягкими и эмоциональными»
Россиянки поколениями воспитывают сыновей в одиночку. Стала ли Россия страной слабых мужчин?
Все материалы
Мир
Загоревшееся в Японском море российское судно отбуксировали в бухту
Посольство России раскрыло подробности крушения вертолета с военными в ЦАР
Названа новая угроза для Европы из-за коронавируса
«Противостояние было неизбежным»
75 лет назад Черчилль объявил СССР холодную войну. Готов ли Запад снова опустить железный занавес?
Главный инфекционист США оценил рост заболеваемости COVID-19
«Есть вещи, которые нельзя совершать даже принцу»
Саудовский принц нажил много врагов на пути к престолу. Теперь его обвиняют в убийстве одного из них
Все материалы
Бывший СССР
«Он не может принимать адекватные решения»
В Армении армия пошла против Пашиняна из-за его слов об «Искандерах». У премьера не осталось союзников
«У них свои интересы и цели»
Грузию вновь охватили протесты. После ареста лидера оппозиции его сторонники требуют смены власти
Пашинян заявил о попытке военного переворота в Армении
Военные требуют отставки премьер-министра. В ответ он призвал сторонников выйти на улицы
Мягкий агрессор
Как Филипп Киркоров стал главной «русской угрозой» для прибалтийских стран
Все материалы
Экономика
Китай решил прокормить себя по-новому
Женская доля
Мировая экономика ежегодно теряет триллионы долларов из-за мужчин. Как женщины исправят ситуацию?
Назван способ накопить на достойную пенсию в России
Найдется все
В России объявили войну неплательщикам налогов. Теперь россияне заплатят даже за чужие долги
Сбер второй год подряд выплатит рекордные дивиденды
Ответить за банкротство
Кредиторы «Дека» требуют привлечь к ответственности «Сити Инвест Банк»
В России захотели запретить одноразовый пластик
Все материалы
Силовые структуры
В ходе спецоперации в Армении задержали двух воров в законе
«На меня смотрело какое-то жуткое существо»
На свободу вышел Скопинский маньяк. Школьница рассказала, как была секс-рабыней в его бункере
Награда за главного киргизского вора в законе достигла пяти миллионов долларов
Тайны следствия
Эти преступления поставили в тупик лучших следователей страны. Десятки лет они остаются нераскрытыми
Скопинский маньяк не вернулся домой
«Прибыль делят смотрящие и надзиратели»
 
Друга Кокорина и Мамаева поймали в набитом фальшивыми деньгами Mercedes
Все материалы
Наука и техника
Цвет войны
Оккупированная Украина глазами гитлеровских солдат. Редкие снимки времен Второй мировой
Зло из телевизора
Куда сбежать от уродующих душу телепередач: обзор Little Nightmares 2
Страшнее коронавируса
Откуда взялись смертельно опасные бактерии и можно ли от них спастись
Все материалы
Спорт
Вратарь «Тоттенхэма» совершил лучший сейв недели АПЛ
Глава UFC объяснил уход звезд из промоушена
Алена Косторная и Этери Тутберидзе«Ей надо на всю страну извиниться»
Косторная уходила от Тутберидзе со скандалом, а теперь возвращается. Чего ей не хватило у Плющенко?
Преемник Нурмагомедова захотел боя с Макгрегором
Киберспортсмены на награждении«Здесь крутятся большие деньги»
Миллионы призовых, зрелищные турниры и толпы фанатов. Как компьютерные игры стали прибыльным спортом
Российский боец UFC получил нового соперника после «украденной» победы
Охота за интригой
Манкунианское дерби и битва «Челси» с «Эвертоном» за топ-4 — главные интриги тура АПЛ
Все материалы
Культура
Алек Болдуин покинул Twitter из-за «неадекватной» реакции на его шутку
Chloe X HalleБиполярные ночи
Бог порошков, депрессия Земфиры и отцы стадионного рока: главная музыка месяца
Названы самые популярные российские писательницы современности
Воспитание чувств
Учительница-порнозвезда, полицейский-убийца и брошенный дом: что показали на Берлинском фестивале
Киркоров пообещал отправить бывшего возлюбленного Бузовой на «Евровидение»
Мама, анархия
Настоящий шедевр, похмелье по юности и робот-любовник: как начался Берлинский фестиваль
Описаны отношения Киркорова и Пугачевой
Все материалы
Интернет и СМИ
У части россиян отключат домашний интернет
«Это больше чем просто синяки на коже»
Последствия коронавируса, войн и ошибок власти — в объективах лучших фотографов мира
Названо условие восстановления аккаунта Трампа в YouTube
«Все только и делают, что хвалят себя»
Маск зовет на разговор Путина, Соловьева банят биониклы: что не так с нашумевшей соцсетью Clubhouse?
Звезда телешоу умер в 30 лет
Метаморфозы жизни
Люди и звери, красоты и ужасы: 2020 год глазами лучших фотографов
Ведущий «Говорит Москва» рассказал об увольнении по требованию главреда
Все материалы
Ценности
Модель OnlyFans объяснила достижение эффекта аномально тонкой талии на фото
«Это женский инстинкт самосохранения»
Россиянки идут в эскорт в погоне за роскошной жизнью. Чем они рискуют и чего боятся?
Стилистка раскрыла необычный способ обновить гардероб без вложений
«Почему я не сделала этого раньше?»
Канье Уэст и Ким Кардашьян разводятся после семи лет брака. Как они будут делить нажитые миллионы?
Женщина запустила бренд косметики и заработала 3 миллиона рублей за 20 дней
«Мы были принципиально неверны друг другу»
Как советская школьница сбежала в США, стала моделью и вышла замуж за знаменитого писателя
Парень устал от отказов в работе из-за его лица, сделал пластику и стал моделью
Все материалы
Путешествия
«Было обидно до слез»
Стриптиз, массаж, Турция: как зарабатывают стюардессы, которые потеряли работу из-за пандемии
«Нас там никто не ждал»
Гордые горцы, дома-монстры и страшный туман. Что таит от туристов Северный Кавказ?
«Их бог любит выпить, покурить и женщин»
Нищета, наркотики и колдуны: что увидел россиянин, пожив среди индейцев
Черт ногу сломит
Без телевизора, но с драконами: как живет страна, в которой главное — счастье ее жителей
Все материалы
Из жизни
На Украине появятся почтовые марки с голыми женщинами
Козленок-циклоп с двумя зрачками в одном глазу родился на Филиппинах
«Одним утром я проснулась и поняла: блин, а я не в кино»
История россиянки, которая переехала в Милан за любовью и нашла дело всей жизни
Знакомые много лет подруги оказались разлученными в детстве сестрами
Brady Williams poses with his wives, from left to right, Paulie, Robyn, Rosemary, Nonie, and Rhonda, outside of their home in a polygamous community outside Salt Lake City. Rosemary Williams says she was molested more than two decades ago by her father, Lynn A. Thompson. He is the leader of the one of largest organized polygamy groups in Utah, the Apostolic United Brethren, or AUBМногоженец-феминист
Как один мужчина смог завести пять жен и 25 детей и при этом сохранить любовь в семье?
Мальчик поймал гигантскую рыбу вдвое тяжелее себя
Все материалы
Названы самые распространенные автомобили в России
Безумный тюнинг автомобилей Toyota
Camry, Supra, RAV4 и другие модели не избежали радикальной прокачки
У Land Rover Defender V8 появится хардкорная заводская спецверсия
Самые продаваемые и любимые кроссоверы россиян
Какие кроссоверы и внедорожники покупали в России в феврале
Внешность нового Peugeot 308 раскрыли до премьеры
Кабрио-Гелик: мечта диктатора
Видео: самый дорогой G-Class без крыши — кому нужен удлиненный внедорожный лимузин?
Hyundai назвал причину массового возгорания электрокаров
Все материалы
Дом
Квартиры в Москве подорожали по инерции
«У меня начались панические атаки»
История российской семьи, которая купила квартиру и оказалась на улице
Джонсон создаст благотворительный фонд для оплаты «золотых обоев» в квартире
Интимная зона
У каждого второго жителя Земли нет нормального туалета. Как это угрожает жизням миллионов людей?
Британцы задумали строить дома в стиле игры Minecraft
Илон Маск создаст собственный город
Уперлись в потолок
Квартиры в Москве больше не дорожают. Ждать ли падения цен на жилье?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы