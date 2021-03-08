Объявлены претенденты на участие в «Евровидении» от России

В числе претендентов на участие в «Евровидении-2021» от России оказались Антон Беляев и группа Therr Maitz, группа 2Маши и певица Manizha. Имена этих исполнителей объявили в эфире Первого канала.

В настоящий момент стартовало народное голосование.

Ранее группа Little Big отказалась от участия в отборе на конкурс. «Мы считаем, что в России очень много талантливых и интересных исполнителей, у каждого из которых должна быть возможность показать себя за пределами нашей страны», — заявили участники коллектива.

В начале марта был обнародован перечень потенциальных участников международного песенного конкурса. В их числе оказались Моргенштерн, Егор Крид, Антон Беляев из группы Therr Maitz и дуэт #2Маши.

«Евровидение» пройдет с 18 по 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме с участием исполнителей из 41 страны. Организаторы допустили, что из-за COVID-19 музыкальные номера для шоу будут записаны заранее.