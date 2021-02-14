Лоза призвал Россию отказаться от англоязычных песен на «Евровидении»

Композитор и певец Юрий Лоза призвал российских артистов не исполнять англоязычные песни на международном вокальном состязании «Евровидение». Свое мнение он выразил в интервью радиостанции «Говорит Москва».

По его мнению, музыкальный конкурс может стать площадкой для популяризации русской культуры. Он отметил, что исполнение песен на национальном языке даст возможность заслужить уважение других стран.

«[Российский певец Дима] Билан спел по-английски, занял первое место и поехал на гастроли в Сыктывкар, потому что никому он как англоязычный певец не нужен», — сказал артист.

Лоза добавил, что России стоит продолжать отправлять своих представителей на «Евровидение», несмотря на ухудшение отношений с европейскими странами.

Ранее комментатор «Евровидения», актер и комик Грэм Нортон заявил, что конкурс состоится в 2021 году, несмотря на пандемию коронавируса. Артист заверил, что мероприятие «определенно пройдет» в этом году в привычном формате, в рамках которого музыканты из разных стран будут бороться за первое место.