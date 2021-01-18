Пригожин предложил отправить Моргенштерна на «Евровидение»

Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин предложил отправить рэпера Моргенштерна на «Евровидение». Об этом он сообщил изданию ФАН.
Он рассказал, что был шокирован новостью о том, что группа Little Big представит Россию на музыкальном конкурсе в 2021 году. Коллектив должен был выступить на «Евровидении-2020», отмененном из-за антикоронавирусных мер. Пригожин отметил, что это не является оправданием для их повторного участия.
«У меня такое ощущение, что мы вцепились в одну группу. Как будто у нас больше нет артистов. Говорят, что они же не смогли поехать в прошлом году, ой, как грустно. Да и насрать. Теперь пусть кто-то новый отправится», — поделился своим мнением супруг певицы Валерии.
Он предложил отправить на «Евровидение» вместо Little Big уфимского рэпера Моргенштерна, утверждая, что он — наиболее подходящий кандидат. «Отвечаю, он "порвал" бы всех. Обматюкал их всех там, как они это любят. Он молодой, яркий, эпатажный, прикололся бы там и, поверьте, взял первое место», — подытожил Пригожин.
Ранее Little Big стали абсолютными рекордсменами конкурса «Евровидение». Видеоклип к песне Uno, с которой коллектив собирался выступать от России, побил рекорд фестиваля, набрав за четыре месяца более 138 миллионов просмотров. Музыкальное видео также было названо самым популярным среди российских пользователей YouTube в 2020 году.