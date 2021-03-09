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Жириновский раскритиковал выбор Manizha исполнителем для «Евровидения»

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Владимир Жириновский
Владимир Жириновский
Фото: Эмин Джафаров / «Коммерсантъ»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал выбор певицы Манижи Сангин (Manizha) в качестве исполнителя, а также песни на конкурсе «Евровидение-2021» от России. Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 9 марта.

«Не уверен, что это хорошо для поднятия авторитета русской женщины и вообще России», — сказал он.

Политика возмутили слова песни, где, в частности, есть фраза: «Сын без отца, дочь без отца...» По его мнению, песня должна радовать людей.

Певица Manizha представит Россию на международном песенном конкурсе с песней Russian woman. Впервые за 12 лет участник от России выступит с песней на русском языке. Российско-таджикская певица Манижа Сангин была выбрана в рамках национального зрительского голосования.

«Евровидение» пройдет с 18 по 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме с участием исполнителей из 41 страны. В прошлом году из-за ситуации с пандемией коронавируса конкурс был отменен. Тогда Россию должна была представлять группа Little Big.

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