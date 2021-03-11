Ролик Manizha на канале «Евровидения» набрал миллион просмотров за сутки

Ролик с выступлением певицы Manizha (настоящее имя — Манижа Сангин) на канале «Евровидения» набрал миллион просмотров за сутки. Об этом свидетельствуют данные сервиса.

Видео собрало 52 тысячи лайков и 24 тысячи дизлайков. В комментариях многие обратили внимание на то, что выступление раскритиковали русскоязычные пользователи, в то время как иностранцы оценили композицию артистки. Некоторые юзеры также предположили, что причина недовольства кандидатурой Manizha заключается в том, что жители России хотели, чтобы на конкурс поехала группа Little Big.

Ролик с песней Manizha Russian Woman («Русская женщина») был опубликован 10 марта. «Российская женщина прошла удивительный путь от крестьянской избы до права избирать и быть избранной, от фабричных цехов до полетов в космос. Она никогда не боялась противостоять стереотипам и брать ответственность на себя», — рассказала о треке артистка.

О победе Manizha по результатам зрительского голосования на Первом канале стало известно вечером 8 марта. Кроме нее, в числе претендентов на участие в «Евровидении-2021» от России были Антон Беляев с проектом Therr Maitz и группа 2Маши.