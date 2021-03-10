На канале «Евровидения» появилось видео с конкурсной песней Manizha

На YouTube-канале музыкального конкурса «Евровидение» появилось видео с конкурсной песней участницы от России Manizha (настоящее имя — Манижа Сангин). Она выступит на мероприятии с композицией Russian Woman («Русская женщина»).

Как сообщала «Комсомольская правда», исполнительница сама написала слова к песне, а музыку создала в соавторстве с Ори Авни и Ори Каплан. «Это песня о самых красивых и невероятных женщинах России. Нас таких много! Женщины России, это не только про внешность, что, безусловно, факт. Это про внутреннюю силу, которая нам присуща очень много лет. И в горящую избу… все это мы знаем. Российская женщина прошла удивительный путь от крестьянской избы до права избирать и быть избранной, от фабричных цехов до полетов в космос. Она никогда не боялась противостоять стереотипам и брать ответственность на себя», — рассказала артистка.

О победе Manizha по результатам зрительского голосования на Первом канале стало известно вечером 8 марта. Кроме нее в числе претендентов на участие в «Евровидении-2021» от России были Антон Беляев и группа Therr Maitz и группа 2Маши.