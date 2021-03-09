Менеджер певицы Manizha объяснила выбор песни на русском для «Евровидения»

Менеджер певицы Manizha (настоящее имя — Манижа Сангин) Майя Серикова объяснила, почему артистка выбрала для «Евровидения» песню на русском языке. Об этом она рассказала «Подъему».

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«Нам хотелось бы, чтобы песня на языке страны, которую будет представлять артист, прозвучала на международной арене. Это же прекрасно!» — сообщила Серикова. Она также высоко оценила шансы певицы на победу в песенном конкурсе.

Отмечается, что отдельные интернет-пользователи нашли в песне Russian Woman русофобские мотивы, а также назвали произведение издевкой над нацией, учитывая таджикское происхождение Манижи. Подобные претензии менеджер певицы комментировать не стала.

Ранее худрук коллектива «Бурановские бабушки» Анна Прокопьева оценила победу певицы Manizha в отборе на участие в «Евровидении». По ее мнению, артистка не подходит на роль представителя России на песенном конкурсе.