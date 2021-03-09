Худрук «Бурановских бабушек» оценила победу Manizha в отборе на «Евровидение»

Художественный руководитель коллектива «Бурановские бабушки» Анна Прокопьева оценила победу певицы Manizha (настоящее имя — Манижа Сангин) в отборе на участие в песенном конкурсе «Евровидение». Своим мнением артистка поделилась в беседе с RT.

«Я слушала, смотрела, переживала. Конечно, очень жалко Little Big, они настолько отличаются от всех вчерашних участников… Лучше было бы, конечно, чтобы они поехали», — заявила Прокопьева. По ее мнению, Manizha не подходит для участия в данном конкурсе.

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«Никого не хочу обидеть, у меня такое ощущение, что не совсем для "Евровидения" эта исполнительница. Фольклор можно по-разному подавать, она как певица интересна, хороша. Наверное, она будет еще репетировать, готовить специально», — отметила худрук «Бурановских бабушек». Говоря о номере артистки, она подчеркнула, что эта песня проигрывает для уровня песенного конкурса.

Вечером 8 марта стало известно, что певица Manizha представит Россию на песенном конкурсе «Евровидение» в 2021 году. Исполнительница получила около 40 процентов голосов зрителей. За право выступить на конкурсе также боролся дуэт «#2Маши» и группа Therr Maitz.