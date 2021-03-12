Собчак поддержала Manizha и ответила на «адовые комментарии про недорусскую»

Телеведущая Ксения Собчак поддержала певицу Manizha (настоящее имя — Манижа Сангин), которая будет представлять Россию на конкурсе «Евровидение» в 2021 году. В Instagram блогерша также подчеркнула, что не понимает негативной реакции общественности в отношении артистки.

«Казалось бы, вот он, идеальный повод для настоящего, а не квасного патриотизма», — уверена Собчак. По ее словам, в комментариях она регулярно встречает лишь отрицательные отзывы о Manizha, что считает совершенно ошибочным.

Ведущая ответила хейтерам певицы, что именно Manizha нужно делать героиней страны. «Читаю какие-то адовые комментарии про "недорусскую", про то, что она "разрушает образ России, поддерживая ЛГБТ", что песня Russian Woman как-то "не так" представляет русскую женщину, и прочую ересь», — рассказала она.

По словам блогерши, она высоко ценит личное знакомство с певицей, а ее творчество «нежно любит». Собчак также призвала побольше рассказывать «именно о таких примерах классных русских».

Ранее на YouTube-канале музыкального конкурса «Евровидение» появилось видео с конкурсной песней Manizha. Она выступит на конкурсе с композицией Russian Woman («Русская женщина»). Исполнительница сама написала слова к песне, а музыку создала в соавторстве с Ори Авни и Ори Каплан.

О победе Manizha по результатам зрительского голосования на Первом канале стало известно вечером 8 марта. Кроме нее, в числе претендентов на участие в «Евровидении-2021» от России были Антон Беляев с группой Therr Maitz и группа 2Маши. Группа Little Big, номинированная на участие в прошлом году, отказалась от участия в конкурсном отборе на 2021 год.