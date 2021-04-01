В РПЦ посчитали недостойной песню Manizha для «Евровидения»

В Русской православной церкви (РПЦ) посчитали недостойной песню певицы Manizha (настоящее имя — Манижа Сангин) для международного музыкального конкурса «Евровидения». Об этом сообщает РИА Новости.

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Замглавы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе отметил, что значительная часть российской женской общественности возмущена композицией Russian Woman («Русская женщина»). По его мнению, любые произведения, «имеющие женскую тематику, не должны вызывать возмущения у наших сограждан женского пола».

«Мы исходим из того, что в российской конституции закрепляется защита традиционных ценностей, и одна из них — это ценность материнства, которая предполагает безусловное уважение к женщине. Все, что унижает достоинство женщины, недостойно того, чтобы популяризироваться в международном пространстве, и в том числе на конкурсе "Евровидение"», — подчеркнул он.

Ранее спикер Совфеда раскритиковала текст песни, которую певица Manizha представит на «Евровидении». «Кто не знаком с текстом этой песни, рекомендую. Это кони-люди какие-то и вообще какой-то бред. Я вообще не понимаю, что это такое. О чем это?» — спросила Матвиенко на заседании Совфеда. Спикер также поручила запросить информацию о том, как проходило голосование по отбору композиции для участия исполнителя от России в конкурсе.