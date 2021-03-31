В Совете Федерации раскритиковали песню Manizha

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала текст песни Russian Woman («Русская женщина»), которую певица Manizha (настоящее имя — Манижа Сангин) представит на конкурсе «Евровидение». Об этом сообщает РЕН ТВ.

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«Кто не знаком с текстом этой песни, рекомендую. Это кони-люди какие-то и вообще какой-то бред. Я вообще не понимаю, что это такое. О чем это?» — спросила Матвиенко на заседании Совфеда. Спикер также поручила запросить информацию о том, как проходило голосование по отбору композиции для участия исполнителя от России в конкурсе.

24 марта стало известно, что первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко предложила запретить певице Маниже выступать на «Евровидении» под российским флагом. Позже депутат Государственной думы, член комитета по международным делам Виталий Милонов поставил депутатскую зарплату на проигрыш Манижи на песенном конкурсе.