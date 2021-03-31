Первый канал ответил Матвиенко на критику песни Manizha

Первый канал готов предоставить спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко данные о ходе голосования по выбору песни от России для участия в международном музыкальном конкурсе «Евровидение». Об этом пресс-служба телеканала сообщила в комментарии изданию «Подъем».

Представители Первого ответили, что за ходом зрительского голосования наблюдала компания Ernst&Young. Уточняется, что специалисты «подтвердили соответствие хода голосования и подсчета голосов регламенту отбора».

«Разумеется, по запросу Совета Федерации мы готовы предоставить данные об этом голосовании», — добавили представители телеканала, комментируя критику Матвиенко в отношении победившей песни.

Ранее в среду, 31 марта, спикер Совфеда раскритиковала текст песни Russian Woman («Русская женщина»), которую певица Manizha (настоящее имя — Манижа Сангин) представит на «Евровидении». Именно эта композиция победила по итогам зрительского голосования в эфире Первого канала. Матвиенко также поручила запросить информацию о процедуре подсчета голосов.

Кроме Manizha, в числе претендентов на участие в «Евровидении-2021» от России были Антон Беляев с группой Therr Maitz и группа 2Маши. Группа Little Big, номинированная на участие в прошлом году, отказалась от участия в конкурсном отборе на 2021 год.