Имам посоветовал Manizha поменять песню для «Евровидения»

Имам мухтасиб Московской области Дауд Мухутдинов в беседе с РИА Новости посоветовал певице Manizha поменять песню для выступлении на международном музыкальном конкурсе «Евровидение».

По словам имама, участник «Евровидения» представляет страну, поэтому «стоит ориентироваться на восприятие людей». «Учитывая то, что много нехороших отзывов поступает в отношении той композиции, которую она выбрала для конкурса», — заметил Мухутдинов.

При этом он отметил, что обычно имам, религиозные деятели не лезут в творческую жизнь исполнителей, поскольку «Всевышний дает человеку право выбора», однако с точки зрения ислама, не принято, чтобы женщина откровенно одевалась, исполняла что-то на сцене.

Ранее в Русской православной церкви (РПЦ) назвали недостойной песню Russian Woman («Русская женщина»), с которой выступит Manizha.

Текст песни критиковала и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. «Это кони-люди какие-то и вообще какой-то бред. Я вообще не понимаю, что это такое», — призналась она.