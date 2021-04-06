Кремль высказался о жалобах на песню Manizha для «Евровидения»

Ситуацию с певицей Manizha (Манижа Сангин), которая представит Россию на международном вокальном состязании «Евровидение» в 2021 году, в Кремле не считают актуальной темой, на которой следует акцентировать внимание. Такую позицию высказал пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, передает РИА Новости во вторник, 6 апреля.

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Так представитель Кремля ответил на вопрос, следят ли власти за действиями общественных организаций, которые обращаются в контрольные органы за проверкой по различным поводам, в частности с жалобой на песню Russian Woman, с которой Manizha планирует выступить на «Евровидении».

Песков отметил, что общественные организации «имеют право на определенное мнение и имеют право на обращение в соответствующие органы». Он добавил, что Кремль не планирует «вмешиваться в это».

Ранее во вторник стало известно, что Следственный комитет России начал проверку песни Russian Woman после обращения редакции газеты «Ветеранские вести». Авторы жалобы заявили, что композиция оскорбляет достоинство русских женщин, а также национальное согласие в стране.