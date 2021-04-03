Клип Manizha стал самым популярным на канале «Евровидения»

Клип на песню Russian Woman («Русская женщина») певицы Manizha (Манижа Сангин), с которой она поедет на «Евровидение», стал самым популярным на официальном YouTube-канале конкурса. Об этом сообщает ТАСС.

Певица опередила 39 участников, в том числе прежнего лидера, сербскую группу Hurricane с песней Loco Loco, набрав более 6,7 миллиона просмотров.

Ранее сообщалось, что Кремль прокомментировал песню Manizha для «Евровидения». Дмитрий Песков заявил, что не считает это предметом внимания и заботы. Также официальный представитель Кремля добавил, что выбор песни осуществляется зрителями.

В четверг в Русской православной церкви назвали недостойной песню Russian Woman («Русская женщина»). Там отметили, что «значительная часть российской женской общественности» возмущена композицией.