Пугачева поддержала Manizha и предложила изменить текст песни для «Евровидения»

Российская певица Алла Пугачева в эфире шоу «Музыкалити» поддержала певицу Manizha (настоящее имя — Манижа Сангин), которая будет представлять Россию на международном вокальном состязании «Евровидение» в 2021 году. Выпуск доступен на YouTube.

«Во-первых, она личность. Песня [Russian Woman] как раз для "Евровидения". Я вообще начала бы с того, что: "Знаю, что ничего не получу, но я русская женщина, плевала я на все". Вот такой текст был бы замечательным», — сказала Пугачева.

Ранее 11 апреля президент Таджикистана Эмомали Рахмон впервые публично прокомментировал творчество певицы, выразив восхищение ею. «Так держать! Хвала и уважение ей, что она не скрывает, что родилась в Таджикистане, и везде заявляет об этом. А сейчас она гражданка России», — сказал Рахмон.

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