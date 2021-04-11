Президент Таджикистана впервые прокомментировал творчество Manizha

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон впервые публично прокомментировал творчество певицы Manizha (Манижа Сангин), которая поедет на музыкальный конкурс «Евровидение» от России. Его слова, произнесенные во время встречи с жителями города Исфар, цитирует РИА Новости.

Глава республики выразил восхищение музыканткой. «Так держать! Хвала и уважение ей, что она не скрывает, что родилась в Таджикистане, и везде заявляет об этом. А сейчас она гражданка России», — сказал Рахмон. Отмечается, что он стал первым из официальных лиц Таджикистана, выразивших свое отношение к Manizha.

Ранее текст песни Russian Woman («Русская женщина»), с которой певица отправится на конкурс, раскритиковала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. «Это кони-люди какие-то и вообще какой-то бред. Я вообще не понимаю, что это такое», — призналась она. Спикер также поручила запросить информацию о том, как проходило голосование по отбору композиции для участия исполнителя от России в конкурсе.

Проверку песни начал Следственный комитет после жалобы редакции газеты «Ветеранские вести». Авторы заявления считают, что композиция оскорбляет достоинство русских женщин, а также национальное согласие в стране.