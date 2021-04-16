Текст песни Manizha для «Евровидения» попал в число лучших

Песня Russian Woman певицы Manizha, с которой Россия поедет на «Евровидение», номинирована на премию Eurostory Award, которую вручают за лучший текст.

По мнению жюри, российская песня не только описывает силу русской женщины, но и также затрагивает тему сексистских стереотипов, которые распространены по всему миру. Текст песни написан от лица маленькой девочки, а в припеве звучат призывы поверить в себя, обращенные к русским женщинам.

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«Маленькая девочка, которая не осмеливается пересечь чистое поле в одиночку, внезапно кажется чем-то большим, чем воспоминание. Она является метафорой всех женщин во всем мире, которые не могут переходить улицу, не опасаясь домогательств», — заключило жюри премии.

Песня была написана к Международному женскому дню 2020 года и впервые была исполнена ровно через год. Помимо России на премию номинированы песни Нидерландов, Италии, Болгарии и Бельгии. На сайте Eurostory Award началось онлайн-голосование за победителя, и на данный момент Manizha лидирует, набрав 43 процента голосов.