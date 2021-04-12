Manizha раскрыла смысл своей песни для «Евровидения»

Певица Manizha (Манижа Сангин) раскрыла смысл песни, с которой представит Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение». Об этом она рассказала изданию The Guardian.

Материалы по теме Певица Манижа представит Россию на «Евровидении» Артистку выбрали россияне в эфире Первого канала. С кем она соревновалась? Сами-то местные? Манижа поедет на «Евровидение» с песней про сильных русских женщин. За что ее возненавидели россияне?

По словам исполнительницы, саркастичная лирика песни Russian Woman («Русская женщина») вдохновлена опытом общения с людьми, которые советуют ей похудеть или часто спрашивают, почему у артистки до сих пор нет детей, хотя ей почти 30 лет. «Мы знаем, что подобные слова могу травмировать, и я бы не хотела рассказывать такие вещи своей дочери», — заявила Манижа.

В том же интервью поп-певица отметила, что в тексте есть намеки и на более тяжелые переживания — к примеру, в строчке: «Но сломанной family не сломать меня».

В марте текущего года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала текст песни Russian Woman, которую певица Manizha представит на «Евровидении». Парламентарий назвала композицию «бредом», а также поручила выяснить, как проходило голосование по отбору номера для участия исполнителя в конкурсе от России.